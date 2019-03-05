Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +2

Во вторник, 5 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер южный умеренный, днем местами до сильного, порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -3°С до +2°С. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -3°С.