Новости промышленности

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Toyota и Subaru планируют совместно разработать новый электромобиль к 2021 году

05:18, 05.03.2019
Toyota и Subaru планируют совместно разработать новый электромобиль к 2021 году
Фото: pixabay.com

Японские автоконцерны Toyota и Subaru планируют разработать новый электромобиль к 2021 году.

Специалисты двух предприятий уже приступили к совместной работе над прототипом. Планируется, что созданный электромобиль будет продаваться под обоими брендами, пишет агентство Kyodo.

Стоит отметить, что изначально Subaru намеревалось самостоятельно создать электромобиль, но заморозило проект из-за большого финансирования.

Напомним, ранее сообщалось, что электромобили в России могут получить номера зеленого цвета.

ПромышленностьМашиностроение
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров