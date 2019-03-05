Toyota и Subaru планируют совместно разработать новый электромобиль к 2021 году

Японские автоконцерны Toyota и Subaru планируют разработать новый электромобиль к 2021 году.

Специалисты двух предприятий уже приступили к совместной работе над прототипом. Планируется, что созданный электромобиль будет продаваться под обоими брендами, пишет агентство Kyodo.

Стоит отметить, что изначально Subaru намеревалось самостоятельно создать электромобиль, но заморозило проект из-за большого финансирования.

Напомним, ранее сообщалось, что электромобили в России могут получить номера зеленого цвета.