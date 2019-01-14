Электромобили в России могут получить номера зеленого цвета

Электромобили в России могут получить номера зеленого цвета.

«В России электрокары получат «зеленые» номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров», — сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

По его словам, это станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать электромобили узнаваемыми, пишет «РИА Новости».

Ранее в России предложили освободить электромобили от налога до 2024 года.

