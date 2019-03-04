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В России средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 года

23:35, 04.03.2019 1
В России средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 года
Фото: pixabay.com

В третьей декаде февраля средняя максимальная ставка рублевых вкладов в десяти российских банках выросла с 7,54 до 7,68%.

Таким образом, данный показатель стал максимальным со второй декады мая 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,693%, следует из данных Центробанка.

Ранее сообщалось, что во второй декаде февраля 2019 года максимальная средняя процентная ставка по вкладам в десяти российских банках выросла до 7,54%.

ЭкономикаБанки
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комментарии

  • Анонимно 05 марта
    При реальной инфляции 20% вклады безполезны
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