В России средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 года

В третьей декаде февраля средняя максимальная ставка рублевых вкладов в десяти российских банках выросла с 7,54 до 7,68%.

Таким образом, данный показатель стал максимальным со второй декады мая 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,693%, следует из данных Центробанка.

Ранее сообщалось, что во второй декаде февраля 2019 года максимальная средняя процентная ставка по вкладам в десяти российских банках выросла до 7,54%.