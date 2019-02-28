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Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова

16:58, 28.02.2019
Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова
Фото: скриншот

Мосгорсуд признал законным арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 7 марта по делу о хулиганстве. Об этом пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что 12 февраля Головинский районный суд Москвы арестовал Мифтахова из Нижнекамска по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве. По этому делу уроженец Нижнекамска был задержан после освобождения по делу об изготовлении взрывчатки.

20 февраля стало известно, что студенческий совет мехмата МГУ подготовил письмо, которое направил ректору университета Виктору Садовничему, в нем студенты просят повлиять на расследование дел, возбужденных в отношении Мифтахова.

Происшествия Татарстан
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