«Роскосмос» уволил сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущевках

Финансовый институт «Роскосмоса» — ФГУП «Организация «Агат — уволил своего сотрудника Станислава Жаркова после слов о «скотобазе» в пятиэтажных домах, которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».

Как сообщает «РИА Новости», после своих слов Жарков публично извинился и удалил аккаунт из Facebook.

Ранее сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков во время обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook допустил некорректные высказывания в адрес других пользователей. Обращаясь к одному из них, Жарков назвал его «скотобазой».

Комиссия «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе».