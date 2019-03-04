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«Роскосмос» уволил сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущевках

18:59, 04.03.2019 2
«Роскосмос» уволил сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущевках
Фото: скриншот youtube.com

Финансовый институт «Роскосмоса» — ФГУП «Организация «Агат — уволил своего сотрудника Станислава Жаркова после слов о «скотобазе» в пятиэтажных домах, которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».

Как сообщает «РИА Новости», после своих слов Жарков публично извинился и удалил аккаунт из Facebook.

Ранее сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков во время обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook допустил некорректные высказывания в адрес других пользователей. Обращаясь к одному из них, Жарков назвал его «скотобазой».

Комиссия «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе».

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Правильно сделали. В следующий раз будет вначале думать, а потом говорить.
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  • Анонимно 04 марта
    Теперь он сам станет скотобазой без государственной кормушки.
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