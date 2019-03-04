Комиссия «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе»

Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника, который назвал жителей московских хрущевок «скотобазой».

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что комиссия сочла такое поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.

Кроме того, в «Роскосмосе» принесли извинения всем, кого оскорбили высказывания сотрудника.

Ранее сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков во время обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook допустил некорректные высказывания в адрес других пользователей. Обращаясь к одному из них, Жарков назвал его «скотобазой».

По неофициальной информации, Жарков работает начальником отдела по реализации интеллектуальной собственности «Роскосмоса».

