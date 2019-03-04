Сотрудник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков назвал «скотобазой» жителей хрущевок. Это произошло в ходе обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook.

Станислав Жарков написал, что люди, которых переселят из хрущевок, испортят новые дома за пару лет. Пользователи ответили на это возмущенными комментариями. После этого Жарков перешел на личные оскорбления.



«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал он.



В настоящее время страница сотрудника «Роскосмоса» в Facebook недоступна.

По данным telegram-канала «Медиатехнолог», Станислав Жарков работает начальником отдела по реализации интеллектуальной собственности «Роскосмоса».



В пресс-службе госкорпорации заявили, что «Роскосмос» создаст комиссию по этике и оценит поведение сотрудника, передает «РИА Новости».



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