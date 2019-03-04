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Сотрудник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой»

14:13, 04.03.2019 4
Сотрудник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой»
Фото: скриншот facebook.com

Сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков назвал «скотобазой» жителей хрущевок. Это произошло в ходе обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook.

Станислав Жарков написал, что люди, которых переселят из хрущевок, испортят новые дома за пару лет. Пользователи ответили на это возмущенными комментариями. После этого Жарков перешел на личные оскорбления.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал он.

В настоящее время страница сотрудника «Роскосмоса» в Facebook недоступна.

По данным telegram-канала «Медиатехнолог», Станислав Жарков работает начальником отдела по реализации интеллектуальной собственности «Роскосмоса».

В пресс-службе госкорпорации заявили, что «Роскосмос» создаст комиссию по этике и оценит поведение сотрудника, передает «РИА Новости».

Ранее первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга уволили после скандального видео, на котором он ругается матом и грозит уволить подчиненных.

Общество
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Отчасти ведь прав...
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    Анонимно 04 марта
    И это верно...
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  • Анонимно 04 марта
    зато квартплата адекватная и кирпич положен правильно, а значит теплая квартира.
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  • Анонимно 04 марта
    А где должен жить сам Жарков учитывая как он ругается?
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