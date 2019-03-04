ЕС расширил санкции в отношении Сирии, в черный список включили семь представителей правительства страны

Евросоюз расширил санкционный список по Сирии, добавив в него семь должностных лиц правительства, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Сейчас в списке указаны 277 физических лиц и 72 юридических. В отношении них действует запрет на поездки и заморозка активов.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США предложил американскому лидеру Дональду Трампу ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь» правительству Сирии. Согласно законопроекту, санкции могут коснуться тех, кто продает или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которые могут значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории страны.