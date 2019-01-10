Конгресс США предложил вводить санкции за помощь Сирии

Конгресс США предложил американскому лидеру Дональду Трампу ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь» правительству Сирии.

Согласно законопроекту, санкции могут коснуться тех, кто продает или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которые могут значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории страны, пишет RT.

Также меры коснутся тех, кто продает или предоставляет летательные аппараты и их комплектующие, «используемые в военных целях в Сирии».

При этом ограничительные меры могут быть отменены или приостановлены на период до 180 дней в случае, если правительство Сирии освободит всех политических заключенных, предоставит открытый доступ международному сообществу для проведения расследований, а также обеспечит возвращение сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.

Ранее Сенат США не смог приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.