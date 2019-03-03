Новости общества

10:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вдова Децла заявила, что родители покойного «объявили ей войну»

09:12, 03.03.2019
Вдова Децла заявила, что родители покойного «объявили ей войну»
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Вдова Кирилла Толмацкого (Децла) модель Юлия Толмацкая рассказала, что родители скончавшегося рэпера «объявили ей войну». Об этом она написала в комментариях к своему посту в Instagram.

По словам девушки, родители Децла планируют получить права на музыкальные треки рэпера и забрать их общего сына.

«Отец Кирилла объявил мне войну. Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — написала Толмацкая.

Напомним, Децл скончался в ижевском клубе 3 февраля этого года. Персонал и прибывшие медики не смогли спасти музыканта. Точная причина смерти до сих пор устанавливается следователями.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров