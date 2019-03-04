Тимати через суд обязали выплатить 30 тысяч рублей за моральный ущерб осужденному экс-депутату Пермского края

Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева к певцу Тимати, сообщает «Коммерсант».

Тимати должен выплатить Телепневу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба за оскорбления. Поводом к иску послужил пост Тимати в Instagram, в котором он высказался относительно конфликта между Александром Телепневым и DJ Smash. Экс-депутат получил нецензурную характеристику от популярного исполнителя. Телепнев просил взыскать с Тимати 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июля 2018 года Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Дополнительно два месяца к своему сроку Телепнев получил за избиение студента в клубе «Дом культуры», произошедшее до инцидента с артистом.