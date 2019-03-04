В Татарстане снегом с крыши убило пенсионерку

Фото: Реальное время

Следком по РТ начал доследственную проверку по факту гибели под снегом 80-летней женщины в селе Темясово Лениногорского района.

По данным источников «Реального времени», трагедия произошла 2 марта. В тот день хозяева дома уехали в город по делам, а по возвращении обнаружили у входа в дом двухметровый сугроб — снег сошел с крыши. Раскопать сугроб они решили, когда обнаружили исчезновение 80-летней матери хозяйки дома, приехавшей несколько дней назад в гости.

Тело пенсионерки нашли в сугробе, по предварительным данным, под снегом она погибла от удушья.

Ранее в Татарстане из-за снегопада скорая не смогла добраться к пациентке в Апастовском районе — к медикам ее везли в ковше трактора.