Трактор — вместо кареты скорой помощи: в татарстанском селе на пути врачей встали сугробы

Предприниматели спасают односельчан и жалуются на невнимание властей, республика готовится к парламентским выборам и к WorldSkills-2019: итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: соцсети

Информационно-аналитическая программа «7 дней» на прошлой неделе отметила свое 14-летие. За эти годы она выходила в эфир 672 раза — 34 тыс. минут эфирного времени были посвящены трем с лишним тысячам актуальных для татарстанцев тем и сюжетов. Не стал исключением и очередной выпуск. Проблемы отдаленных сел, беды предпринимателей, старт предвыборной гонки в Госсовет республики, подготовка к предстоящему чемпионату WorldSkills Kazan — обо всем этом в очередном обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Дальше проехать было невозможно…

Скорая помощь, спешившая 18 февраля этого года по вызову жительницы села Средний Биябаш, что в Апастовском районе, в какой-то момент просто уперлась в сугробы. И это едва не привело к беде: у Галины Молостовой случился гипертонический криз. Смекалка местного фельдшера Рамзии Валиевой и быстрый отклик фермера Рашида Заббарова позволили в буквальном смысле этого слова спасти жизнь человеку. Парализованную женщину вместе с фельдшером сельский предприниматель довез до кареты скорой помощи в… ковше своего трактора. Иначе было не пробиться — снег занес дорогу так, что глава Шамбулыхчинского сельского поселения Физзят Минуллин, который готов был везти больную на своей машине, застрял — его самого пришлось вытаскивать из заноса. Тем же самым трактором.

Фотографии столь экстренной доставки пациента моментально облетели информационные ленты страны. Медики оценили смекалку своей коллеги как профессиональный подвиг. Фермер, которого районный глава готов наградить благодарственным письмом и ценным подарком, всеми силами старается избегать неожиданной популярности, а на поселкового главу посыпались обвинения. И даже штраф выписали на 20 тысяч рублей — ровно столько, сколько выделяется сельсовету на… благоустройство всех четырех сел, входящих в состав сельского поселения. Причем отдельной строки на уборку снега не предусмотрено. И переданной в сельское поселение техники нет. Как нет ни штата, ни солярки на решение проблемы снежных заносов. Глава упрашивает местных фермеров помочь с уборкой снега. Когда могут — помогают.

— Вот подсчитайте. Если я тысяч 40 соберу, и с дачников тоже, умножайте это на 5. Это 200 тысяч. Но у меня зима 219 дней. Если зима будет нормальная, то мне 30 дней надо чистить снег. А может быть и 40, и 60 дней. А если посчитать, что частный «Амкадор» стоит 1 200, то мне этих денег не хватит, — рассказал глава Шамбулыхчинского сельского поселения приехавшей съемочной группе «7 дней».

В райадминистрации утверждают обратное: что район техникой для уборки снега обеспечен. И что снег убирают регулярно и качественно. По крайней мере, именно в этом пытался убедить журналиста программы «7 дней» заместитель главы администрации Апастовского района Ленар Хантимиров. Очевидно, он уверен, что произошедшее с Галиной Молостовой — исключение.

После этого случая, едва не приведшего к беде, глава Шамбулыхчинского сельского поселения решил заключить договор на уборку снега с местными фермерами, а счет отправить районному руководству. Вот только вопрос: захотят ли и смогут ли там изыскать на это деньги?

Комфортные условия для бизнеса — реально?

Насколько удобно и комфортно малому и среднему предпринимательству в Татарстане и что мешает его активному развитию? Этим вопросом задались журналисты программы «7 дней».

Казань и Набережные Челны отчитались об итогах работы и достижениях по итогам 2018 года. Столица Татарстана в рейтинге качества жизни среди 78 крупнейших городов России заняла почетное четвертое место. Вот только далеко не все так радужно. Малый и средний бизнес в Татарстане развиваются далеко не теми темпами, каких можно было бы ожидать в одном из самых экономически и интеллектуально продвинутых, а также инвестиционно-привлекательных регионов страны. В валовом продукте Казани доля предпринимателей 38%, в Набережных Челнах — 30%.

— Для Челнов 30% доли в ВТП очень мало. Надо минимум 40—45%, — высказал претензию президент Татарстана. К Казани это тоже относится.

Чиновники пассивны к частным инициативам и частному инвестору, руководители министерств и ведомств заслуживают самой жесткой критики:

— Можно ли с такими руководителями работать, если у вас мозгов нет на государственно-частное партнерство! Вы не можете повернуться к предпринимателю. Это относится к главам, министрам, руководителям и ко мне тоже! Бюджетом мы эти вопросы не решим, — не пожалел собравшихся на отчетную сессию Казгордумы Рустам Минниханов.

«Можно ли с такими руководителями работать, если у вас мозгов нет на государственно-частное партнерство! Вы не можете повернуться к предпринимателю», — не пожалел собравшихся на отчетную сессию Казгордумы Рустам Минниханов. Фото kzn.ru



Чиновники не видят в частном бизнесе надежных партнеров. Предпринимателей же не устраивает прохладное отношение властей, и они уходят в «тень» или снижают свою активность. Наглядный пример — сфера автоперевозок. Попытки государства компенсировать потери от снижения бизнес-активности ростом налогов и штрафами приводит лишь к дальнейшему ухудшению ситуации.

Будет спрос — будет производство

Вырастить мало — нужно продать. Один из ключевых факторов развития бизнеса на селе — рынок сбыта. Без обеспечения доступа местных производителей к полкам торговых сетей многомиллионные вливания, программы, гранты — не то чтобы совсем не эффективны, но приносят гораздо меньший результат, чем могли бы. Съемочная группа программы «7 дней» приводит в пример фермера из Арского района.

Айзат Салахов — владелец конефермы и один из немногих производителей кумыса в регионе. Натурального, целебного продукта без всяких консервантов, улучшителей вкуса и прочих, далеко не всегда полезных добавок. Сейчас в его хозяйстве сотня лошадей, из которых дойных — шесть. Пока. К лету ожеребятся еще 50, и производство кумыса может значительно возрасти, если будет спрос. Пока же чуть ли не единственное место реализации — сельхозярмарки. Крупные ретейлеры просто не хотят возиться с небольшими партиями достаточно дорогого продукта с весьма ограниченным сроком годности. Но ведь это живой продукт. И такое стоит ценить.

На сверхдоходы от кумыса фермер не рассчитывает, но он занимается любимым делом и готов прилагать еще больше усилий. Но пока построенное при господдержке хозяйство нуждается в помощи еще и в вопросах реализации. Сделать так, чтобы вкусный, полезный, экологически чистый местный продукт стал доступен как можно большему кругу потребителей — какая задача может быть благороднее?

Татарстанское региональное отделение «Единой России» объявило о начале приема документов от тех, кто желает принять участие в праймериз. Фото pnp.ru



Дан старт избирательной кампании в Госсовет РТ

Татарстанское региональное отделение «Единой России» объявило о начале приема документов от тех, кто желает принять участие в предварительном голосовании — праймериз. Цель — выбрать самых достойных, тех, кто станет кандидатами уже на самих выборах и продолжит борьбу с представителями других политических партий.

Новый состав республиканского парламента будет формироваться через 7 месяцев. Всего предстоит выбрать 100 депутатов. 50 из них пройдут в Госсовет по парламентским спискам, еще 50 должны одержать победу в одномандатных округах.

Журналисты программы «7 дней» пообщались с политологами и узнали самые свежие рейтинги политических партий, а также встретились с лидерами региональных отделений КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и выяснили, какие планы строят и какие возлагают надежды на предстоящие выборы те политические силы, которые будут принимать в них активное участие. Узнали и о том, какие средства и силы для этого они планируют задействовать.

WorldSkills Kazan 2019

Все меньше времени остается до старта мирового чемпионата рабочих профессий, события, которое называют рабочей Олимпиадой — WorldSkills-2019. Казань станет его столицей, а молодые специалисты республики имеют возможность принять непосредственное участие в состязании самых мастеровитых.

В настоящее время идут предчемпионатные сборы для членов сборной Татарстана. Уже в мае в Казани стартует национальный чемпионат, по итогам которого и станут известны имена тех, кто будет представлять республику в составе федеральной сборной.

Съемочная группа «7 дней» посетила тренировки флористов — одной из компетенций предстоящего турнира и познакомилась с мастерами, способными превращать прекрасное в по-настоящему великолепное.

Решение о том, превратится ли заброшенный медный рудник XVIII века в Сармановском районе в единственный в Поволжье музей-заповедник горнорудного дела, станет известно уже этой весной. Фото 4stor.ru



В Татарстане может появиться музей-заповедник горнорудного дела

Окончательное решение о том, превратится ли заброшенный медный рудник XVIII века в Сармановском районе в единственный в Поволжье музей-заповедник горнорудного дела, станет известно уже этой весной. Хотя у тех, кто занимается изучением этой части истории Татарстана или хотя бы раз побывал в каменоломнях, сомнений нет: такой музей нужен. И более того, вся эта территория достойна того, чтобы быть признанной объектом культурного наследия. Теперь к этой уже немаленькой команде энтузиастов примкнули и журналисты программы «7 дней».

Пока в рудник сравнительно легко попасть. Чем и пользуются (часто с риском для жизни) довольно многочисленные гости. Не все ведут себя культурно: пытаются что-то вынести, сломать, разрисовать стены или оставить мусор. Недавно из рудника вывезли целый КАМАЗ оставленного туристами хлама.

Но интерес есть, и большой. Даже весьма приличное расстояние от Казани (300 км) людей не пугает. С другой стороны, в 50-километровом радиусе от рудника расположены Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Человекопоток при должной организации может быть весьма значительным. Тем более что проект создания музея-заповедника уже практически готов, группа ученых занята проработкой экспозиции горнорудного дела, продуман туристический маршрут, обсуждены источники привлечения инвестиций. Еще одна важная страница истории Казанской губернии станет доступна не только ученым или диггерам, но и тысячам любознательных людей.

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 4 марта в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.

