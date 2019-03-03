В аварии под Тверью пострадали 11 человек

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Тверской области пострадали 11 человек. Следователи осматривают место происшествия, сообщает СК по РФ.

Известно, что в автотранспортном предприятии будет изъята необходимая документация, руководителей опросят.

В 12.50 на 15-м километре трассы Калязин — Кашин легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым микроавтобусом, который вез пассажиров из Сергиева Посада в Тверь.

Напомним, ранее сообщалось, что закон, вернувший лицензирование заказных автобусных перевозок, вступил в силу. Однако в правительстве пока не утвердили порядок выдачи лицензий. Один из вариантов документа предлагал Минтранс РФ, однако его забраковали в Минэкономразвития. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, напомнил о количестве ДТП с участием автобусов. В 2018 году по вине водителей автобусов в России произошло 5,8 тысячи аварий.