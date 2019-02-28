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Закон о лицензировании автобусов вступил в силу, но порядок выдачи лицензий еще не определен

23:18, 28.02.2019
Закон о лицензировании автобусов вступил в силу, но порядок выдачи лицензий еще не определен
Фото: realnoevremya.ru

Закон, вернувший лицензирование заказных автобусных перевозок, вступил в силу. Однако в правительстве пока не утвердили порядок выдачи лицензий.

Один из вариантов документа предлагал Минтранс РФ, однако его забраковали в Минэкономразвитии, напоминает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, напомнил о количестве ДТП с участием автобусов. В 2018 году по вине водителей автобусов в России произошло 5,8 тысячи аварий.

Отдельно отмечается, что на сегодня из 89 тысяч автобусов около половины принадлежит физлицам. Многие перевозчики специально перерегистрируют машины, чтобы уходить от лишних налогов и ответственности.

Ранее в Министерстве транспорта РФ уже намекали, что проект о лицензировании автобусных перевозок необходимо принять несмотря на претензии Минэкономразвития. Большинство прописанных в нем требований уже существует, но не соблюдается.


БизнесТранспорт
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