Посольство РФ в Великобритании подготовило доклад к годовщине событий в Солсбери

Фото: скриншот НТВ

Посольство России в Великобритании опубликовало доклад на 50 страницах «Солсбери: вопросы без ответов», сообщают «Известия».

В хронологическом порядке подготовлены материалы, имеющие отношение к отравлению британского агента и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, ранее сообщалось, что премьера пьесы Виктора Шендеровича «Увидеть Солсбери» состоится в лондонском The Playground Theatre 30 и 31 марта. По сюжету, пара геев, которые являются главными героями, поехали в Англию втайне от своих семей, чтобы побыть вдвоем. При этом они даже не подозревают, что являются убийцами и шокированы своими фотографиями в СМИ. В описании пьесы отмечается, что спектакль является «фантасмагорией, отсылающих людей скорее к Тому Стоппарду, чем к репортажам ВВС».

«Название и фамилии главных персонажей комедии «Увидеть Солсбери» не должны вводить зрителей в заблуждение — это вовсе не документальная драма, хотя толчком для пьесы стали, разумеется, реальные события», — написано в сообщении.

Пьеса будет поставлена на двух языках — английском и русском.

