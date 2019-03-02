Премьера пьесы Шендеровича «Увидеть Солсбери» пройдет в конце марта в Лондоне

Премьера пьесы Виктора Шендеровича «Увидеть Солсбери» состоится в лондонском The Playground Theatre 30 и 31 марта.

По сюжету, пара геев, которые являются главными героями, поехали в Англию втайне от своих семей, чтобы побыть вдвоем. При этом они даже не подозревают, что являются убийцами и шокированы своими фотографиями в СМИ.

В описании пьесы отмечается, что спектакль является «фантасмагорией, отсылающих людей скорее к Тому Стоппарду, чем к репортажам ВВС».

«Название и фамилии главных персонажей комедии «Увидеть Солсбери» не должны вводить зрителей в заблуждение — это вовсе не документальная драма, хотя толчком для пьесы стали, разумеется, реальные события», — написано в сообщении.

Пьеса будет поставлена на двух языках — английском и русском.

Напомним, в Солсбери спустя год после отравления Скрипалей завершили зачистку города от «Новичка».