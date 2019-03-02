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Премьера пьесы Шендеровича «Увидеть Солсбери» пройдет в конце марта в Лондоне

19:36, 02.03.2019
Премьера пьесы Шендеровича «Увидеть Солсбери» пройдет в конце марта в Лондоне
Фото: eventbrite.co.uk

Премьера пьесы Виктора Шендеровича «Увидеть Солсбери» состоится в лондонском The Playground Theatre 30 и 31 марта.

По сюжету, пара геев, которые являются главными героями, поехали в Англию втайне от своих семей, чтобы побыть вдвоем. При этом они даже не подозревают, что являются убийцами и шокированы своими фотографиями в СМИ.

В описании пьесы отмечается, что спектакль является «фантасмагорией, отсылающих людей скорее к Тому Стоппарду, чем к репортажам ВВС».

«Название и фамилии главных персонажей комедии «Увидеть Солсбери» не должны вводить зрителей в заблуждение — это вовсе не документальная драма, хотя толчком для пьесы стали, разумеется, реальные события», — написано в сообщении.

Пьеса будет поставлена на двух языках — английском и русском.

Напомним, в Солсбери спустя год после отравления Скрипалей завершили зачистку города от «Новичка».

Справка

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.

Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.

ОбществоКультура
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