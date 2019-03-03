Гуаидо объявил, что возвращается в Венесуэлу
Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о своем возвращении в страну. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Помимо этого, в посте оппозиционер призвал жителей страны к выступлениям в ближайшие понедельник и вторник.
#Venezuela
Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes.
Difundamos este mensaje y estén muy atentos a nuestro llamado a través de las redes oficiales. #VamosBien
— Juan Guaidó (@jguaido) 3 марта 2019 г.
Добавим, ранее Гуаидо побывал в приграничном колумбийском городе Кукута, а также принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе.
Накануне власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса.Общество
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