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Гуаидо объявил, что возвращается в Венесуэлу

12:24, 03.03.2019
Гуаидо объявил, что возвращается в Венесуэлу
Фото: pixabay.com

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о своем возвращении в страну. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Помимо этого, в посте оппозиционер призвал жителей страны к выступлениям в ближайшие понедельник и вторник.

Добавим, ранее Гуаидо побывал в приграничном колумбийском городе Кукута, а также принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе.

Накануне власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса.

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