Гуаидо объявил, что возвращается в Венесуэлу

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о своем возвращении в страну. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Помимо этого, в посте оппозиционер призвал жителей страны к выступлениям в ближайшие понедельник и вторник.

#Venezuela



Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes.



Difundamos este mensaje y estén muy atentos a nuestro llamado a través de las redes oficiales. #VamosBien

— Juan Guaidó (@jguaido) 3 марта 2019 г.

Добавим, ранее Гуаидо побывал в приграничном колумбийском городе Кукута, а также принял участие в заседании Группы Лимы в Боготе.

Накануне власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса.