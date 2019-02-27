Власти Венесуэлы предложили Гуаидо совместно разработать план по выходу из кризиса

Власти Венесуэлы предложили спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо, который провозгласил себя президентом страны, сесть за стол переговоров.

По словам главы венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, таким образом получится выработать совместное решение по выходу из сложившегося в стране кризиса.

«Переворот провалился. Нам пора возвращаться к здравому смыслу. Мы ждем, что Хуан Гуаидо сядет за стол переговоров с правительством», — цитирует ТАСС слова Арреаса, озвученные на заседании Совета Безопасности ООН.

В качестве вариантов разрешения ситуации он предложил «выборы и другие политические опции».

Напомним, Хуан Гуаидо 23 января этого года объявил себе лидером Венесуэлы. Его поддержали ряд стран, в том числе США, Бразилия.

Ранее Гуаидо пообещал, что вернется в Венесуэлу в течение недели.