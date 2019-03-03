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Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на поддержку АПК

10:55, 03.03.2019 1
Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на поддержку АПК
Фото: pixabay.com

Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, деньги были переданы в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Федеральные средства пойдут на погашение уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на технику, оборудование, строительство и реконструкцию объектов, теплиц и так далее, пишет «Татар-информ».

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен увеличить экспорт продукции АПК не в 2, а в 3—4 раза.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Я так просто удивлена,почему Чувашии так мало выделено денег на развитие АПК ?....
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