Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на поддержку АПК

Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей Татарстану на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, деньги были переданы в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Федеральные средства пойдут на погашение уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на технику, оборудование, строительство и реконструкцию объектов, теплиц и так далее, пишет «Татар-информ».

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен увеличить экспорт продукции АПК не в 2, а в 3—4 раза.