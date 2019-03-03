Российская лыжница завоевала первую золотую медаль Универсиады в Красноярске

24-летняя россиянка Алиса Жамбалова выиграла индивидуальную гонку на 5 км классическим стилем на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Таким образом, была разыграна первая золотая медаль на соревнованиях.

Жамбалова показала время 14 минут 48,6 секунды. Второе и третье место заняли участницы российской сборной — Екатерина Смирнова отстала от лидера на 3,7 секунды, бронзу взяла Яна Кирпиченко — 3,8 секунды.

Зимняя Универсиада впервые в своей истории проходит на территории России. С 2 по 12 марта будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально открыл Универсиаду в Красноярске.