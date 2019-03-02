Полиция возбудила административные дела в отношении Александра Емельяненко

Полиция в Ставропольском крае возбудила административные дела в отношении задержанного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяную езду в Кисловодске.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта. Спортсмен был остановлен сотрудниками ГИБДД, у него было выявлено состояние алкогольного опьянения. После чего Емельяненко был задержан полицейскими, которые доставили его в отдел полиции.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за изнасилование домработницы.



