Полиция возбудила административные дела в отношении Александра Емельяненко
Полиция в Ставропольском крае возбудила административные дела в отношении задержанного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяную езду в Кисловодске.
Инцидент произошел в ночь на 2 марта. Спортсмен был остановлен сотрудниками ГИБДД, у него было выявлено состояние алкогольного опьянения. После чего Емельяненко был задержан полицейскими, которые доставили его в отдел полиции.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, в 2015 году Емельяненко был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за изнасилование домработницы.
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