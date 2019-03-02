Пострадавшая при январском взрыве газа в кафе Саратовской области скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в кафе в поселке Лысые горы в Саратовской области в январе этого года скончалась в больнице в субботу, 2 марта.

У женщины были зафиксированы ожоги и сопутствующее заболевание. Данные факторы в совокупности привели к смерти, передает ТАСС.

Добавим, таким образом количество жертв трагедии возросло до двух человек. Пострадавшими числились 20 человек, 12 из которых были госпитализированы с различными травмами.

Напомним, по данным прокуратуры, взрыв в кафе поселка Лысая Гора произошел из-за утечки газа из запасного баллона. Правоохранители задержали 47-летнюю женщину, арендовавшую помещение кафе без соответствующих документов.



