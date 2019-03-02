В Ставрополье полиция задержала Александра Емельяненко

В Ставропольском крае полиция задержала за пьяное вождение бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Боец временно задержан, у него признаки алкогольного опьянения», — передает «Интерфакс» слова источника.

По данным агентства, сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать его автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Однако Емельяненко смог скрыться.

Через некоторое время полиция остановила машину за рулем которой был Емельяненко. Его доставили в отдел полиции по городу Кисловодску.

Пресс-служба главка МВД по Ставропольскому краю сообщила о происшествии. Однако имя задержанного не раскрывается.

В 2015 году Емельяненко был осужден на 4 с половиной года лишения свободы за изнасилование домработницы. Он был освобожден досрочно в ноябре 2016 года с заменой части срока на исправительные работы. После освобождения боец подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат».

