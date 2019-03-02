В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом
2 марта в 1.58 поступило сообщение об отравлении угарным газом в одном из жилых домов Казани на улице Белинского, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
В результате пострадали 42-летняя женщина и 17-летняя девушка, обеих с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» госпитализировали в ГКБ №7 Казани. Также пришлось госпитализировать 11-летнего мальчика в ДРКБ. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Альметьевске от отравления угарным газом скончались два подростка. По предварительной информации, в частном доме на улице Советской в Альметьевске стало плохо двум подросткам 13 и 17 лет. Примечательно, что о плохом самочувствии они заговорили после посещения бани, которая расположена на территории этого же домохозяйства. Врачи «скорой помощи», приехав на место, констатировали смерть.
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