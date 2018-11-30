В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова

В Москве срочно госпитализировали нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова.

«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — рассказал источник «Интерфакса».



В Российской академии наук подтвердили госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ. Собеседник отметил, что ситуация «плохая».

Помощник Алферова рассказал ТАСС, что у академика был гипертонический криз.

«Сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось», — сообщил он.

Жоресу Алферову 88 лет. С 1991 по 2017 год являлся вице-президентом РАН. Председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.