Росстат: средняя зарплата чиновников выросла на 5 процентов, до 126 тысяч рублей

Росстат подсчитал, что средняя зарплата федеральных чиновников в РФ за 2018 год составила 126,6 тысячи рублей в месяц. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 5,4%.

Согласно исследованию ведомства, на конец 2018-го в стране насчитывалось более 38 тысяч служащих в центральных аппаратах федеральных ведомств.

По данным Росстата, наибольшую зарплату предлагает аппарат правительства РФ. Его сотрудники получают в среднем 240,3 тысячи рублей.

В администрации президента РФ зарплата чуть ниже — 236,7 тысячи рублей. Сотрудники Госдумы и Совета Федерации получают 158,9 и 186,4 тысячи рублей в месяц соответственно.

Среди министерств и ведомств больше всего получают сотрудники Федерального казначейства (159 тысяч рублей), МИД (151,1 тысячи рублей) и ФНС (144,8 тысячи рублей).