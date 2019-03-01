Росстат сообщил о зарплатах чиновников в 2018 году

Фото: Олег Тихонов

В 2018 году средняя зарплата чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году.

Согласно данным Росстата, больше всего в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства РФ — 240,3 тыс. рублей. В администрации президента РФ чиновники получали в среднем 236,7 тыс. рублей в месяц, в Совете Федерации — 186,4 тыс. рублей, в Госдуме — 158,9 тыс. рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает зарплату и пенсию.