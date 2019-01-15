Песков рассказал, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка «Россия». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам представителя Кремля, Путин принял решение перечислять накопления на карту этого банка после того, как США ввели первые санкции, «посчитав, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний», в том числе банк «Россия».

«Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», — добавил Песков.

На вопрос, приходилось ли президенту держать в руках наличные, пресс-секретарь ответил, что «такое случается 1-2 раза в году, когда Путин, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться».

Напомним, ранее Песков посоветовал региональным чиновникам удалить Telegram.