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Лукашенко поддержал введение общей валюты в России и Белоруссии

13:22, 01.03.2019 1
Лукашенко поддержал введение общей валюты в России и Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил создание в Союзном государстве единой валюты.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что ключевым вопросом при обсуждении введения единой валюты является проблема эмиссионного центра. По словам Лукашенко, центр можно организовать в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос об объединении в единое государство с Россией сегодня не стоит. По его словам, союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе с учетом мнения народов.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 01 марта
    Беларусь, опухоль для российского народа!
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