Лукашенко поддержал введение общей валюты в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил создание в Союзном государстве единой валюты.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал Лукашенко.



Он также рассказал, что ключевым вопросом при обсуждении введения единой валюты является проблема эмиссионного центра. По словам Лукашенко, центр можно организовать в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос об объединении в единое государство с Россией сегодня не стоит. По его словам, союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе с учетом мнения народов.