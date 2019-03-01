«Нафтогаз» заявил, что выиграл в Гаагском арбитраже иск против России об утрате активов в Крыму

«Нафтогаз» рассказал о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму, сообщает РБК.

Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев. Он отметил, что «решение положительное». Компания, в свою очередь, смогла доказать, что Россия как государство виновна в потере активов в Крыму, а значит, должна ответить за это, уверен Коболев. «Нафтогаз» оценивает убытки в $5 млрд плюс проценты.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нафтогаз» снизит сумму иска к «Газпрому» по транзиту с $12 млрд до $2 млрд в случае, если будет продлен контракт на транзит газа через территорию Украины после 2019 года. Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, в случае этого не произойдет обесценивания украинской ГТС и у Киева не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.