«Нафтогаз» назвал условие для снижения суммы иска к «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд

«Нафтогаз» снизит сумму иска к «Газпрому» по транзиту с $12 млрд до $2 млрд в случае, если будет продлен контракт на транзит газа через территорию Украины после 2019 года



Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, в случае этого не произойдет обесценивание украинской ГТС и у Киева не будет оснований начислять ускоренную амортизацию, передает «Укринформ»,

«В таком случае наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд. Ибо $2 млрд — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — сказал он.

Напомним, в январе суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (компании-операторы «Северного потока» и «Северного потока-2») по иску «Нафтогаза».

Арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 млрд долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма.