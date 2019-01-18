Porsche отзовет в России более 1,2 тысячи автомобилей Panamera

Porsche отзывает в России 1 236 экземпляров модели Panamera. У автомобилей обнаружены проблемы с программным обеспечением.

Как сообщает Росстандарт, отзываются модели, проданные с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время», — отмечается в релизе ведомства.

В Росстандарте добавили, что функциональность усилителя руля полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания.

На подпадающих под отзыв авто будет произведено перепрограммирование блока управления электроусилителя руля. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Tesla отозвала более 14 тысяч машин в Китае из-за бракованных подушек безопасности.