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Индо-пакистанский конфликт может привести к подорожанию туров в Азию

11:19, 01.03.2019
Индо-пакистанский конфликт может привести к подорожанию туров в Азию
Фото: realnoevremya.ru

Туры в Азию могут стать дороже примерно на 1—2 тыс. рублей на человека, сообщает «Интерфакс».

Такие изменения возможны, если в ближайшее время не будет снят запрет на полеты над Пакистаном. Отмечается, что каждый рейс в среднем станет дороже на 200—300 тыс. рублей из-за необходимости летать маршрутами в обход Пакистана и Индии. Для пассажира это менее 1 тыс. рублей, если средняя вместимость борта 320 человек. Но для авиакомпаний это миллионы рублей ежедневно.

Напомним, ранее Росавиация предупредила российские авиакомпании о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Компаниям рекомендовали учитывать эти данные при планировании полетов. По данным ТАСС, российские авиакомпании РФ перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.


ЭкономикаОбщество
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