Mail.ru Group рассчитывает на увеличение выручки в 2019 году на 18—22%

Интернет-компания Mail.ru Group ждет роста выручки в этом году на 18—22% по сравнению с данными прошлого года. Это составит порядка 85—88 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По итогам 2018 года совокупная выручка в сравнении с 2017 годом увеличилась на 32,5 %, а именно до 75,26 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что российская технологическая компания Mail.ru Group стала совладельцем образовательной платформы Skillbox. Корпорация получит долю в сервисе в размере 10%. Сумма сделки не разглашается, сообщали «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон. Платформа Skillbox существует с 2016 года. На данный момент в сервисе запущено порядка 50 образовательных программ, в том числе по веб-дизайну, программированию, маркетингу и управлению.