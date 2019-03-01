Главное к утру: новые мартовские законы, жалобы жителей Елабуги на мэра и прогноз Грефа по ипотечным ставкам

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру пятницы, 1 марта.

С 1 марта 2019 года в России вступают в силу ряд новых законов и правил для коммерческих компаний. Так, вводится обязательная маркировка табачных изделий, фотокамер, духов, туалетной воды, также изменились требования к студенческим общежитиям и вступил закон о возврате лицензирования автобусных перевозок.

Активисты из Елабуги попросили депутатов Госдумы РФ проверить деятельность мэра города Геннадия Емельянова. Горожане считают, что глава Елабуги причастен к «разбазариванию» муниципальных земель.

Совет директоров «Татнефти» определил дату ежегодного общего собрания акционеров. Оно пройдет 21 июня. Список участников будет определен 27 мая.

Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году. Он отметил, что это мнение многие не разделяют.

Башкирская содовая компания (БСК) сообщила о ликвидации своей 100%-й «дочки» ООО «Ред Амбрелла групп». Компания была присоединена к ТД «Башхим». Запись о ликвидации внесена в реестр 28 февраля.