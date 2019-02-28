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Греф рассказал, когда в России снизятся ставки по ипотеке до 8%

19:17, 28.02.2019 1
Греф рассказал, когда в России снизятся ставки по ипотеке до 8%
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году.

Он отметил, что это мнение многие не разделяют, пишет «Интерфакс».

Ранее Греф сообщил, что ожидает снижения ставок, в том числе по ипотеке, в 2019 году. Он заявил, что вероятность такого развития событий выше 50%.

Также президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.

НедвижимостьЭкономикаБанки
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    В Сбербанке грабительские ставки. Совсем с жиру бесятся, что к ним и так все идут. На процент выше чем в других банках. А страховка в 2 раза дороже и всякие доп Услуги пихают. Управы на них нет, гос банк ещё называется!!!
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