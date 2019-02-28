Греф рассказал, когда в России снизятся ставки по ипотеке до 8%

Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году.

Он отметил, что это мнение многие не разделяют, пишет «Интерфакс».

Ранее Греф сообщил, что ожидает снижения ставок, в том числе по ипотеке, в 2019 году. Он заявил, что вероятность такого развития событий выше 50%.

Также президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.