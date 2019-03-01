«Татнефть» назначила дату общего собрания акционеров
Совет директоров «Татнефти» определил дату ежегодного общего собрания акционеров. Оно пройдет 21 июня.
Список участников будет определен 27 мая, следует из сообщения нефтяной компании.
Напомним, что 27 февраля прошло очередное заседание совета директоров «Татнефти». На нем обсудили стратегию развития предприятия. В частности, обсуждались проекты в области информационных технологий. Их реализация в 2019—2020 годах должна принести экономический эффект в 12 млрд рублей.ПромышленностьНефть Татарстан
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