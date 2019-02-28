Жители Елабуги пожаловались депутатам Госдумы на мэра Емельянова

Активисты из Елабуги попросили депутатов Госдумы проверить деятельность мэра города Геннадия Емельянова. Письма были направлены Валентине Терешковой, Алексею Ситникову и Владимиру Крупенникову.

Горожане считают, что глава Елабуги причастен к «разбазариванию» муниципальных земель.

Депутаты уже направили запросы в Следком, ФСБ, Генпрокуратуру и Совет при президенте России по противодействию коррупции.

«За время пребывания Геннадия Емельянова на посту мэра господину Фанису Низаметдинову перешли сотни гектаров земли фактически за бесценок», — пишет «Российская газета».

Напомним, что под суд уже дважды попадал экс-глава исполкома Елабужского района Рафиль Аюпов. Оба дела также были связаны с незаконным отчуждением земель.

Сам Емельянов прославился на всю Россию в 2015 году, когда попросил прокуратуру и ФСБ найти девушку, пошутившую о мэре в интернете.