Жители Елабуги пожаловались депутатам Госдумы на мэра Емельянова
Активисты из Елабуги попросили депутатов Госдумы проверить деятельность мэра города Геннадия Емельянова. Письма были направлены Валентине Терешковой, Алексею Ситникову и Владимиру Крупенникову.
Горожане считают, что глава Елабуги причастен к «разбазариванию» муниципальных земель.
Депутаты уже направили запросы в Следком, ФСБ, Генпрокуратуру и Совет при президенте России по противодействию коррупции.
«За время пребывания Геннадия Емельянова на посту мэра господину Фанису Низаметдинову перешли сотни гектаров земли фактически за бесценок», — пишет «Российская газета».
Напомним, что под суд уже дважды попадал экс-глава исполкома Елабужского района Рафиль Аюпов. Оба дела также были связаны с незаконным отчуждением земель.
Сам Емельянов прославился на всю Россию в 2015 году, когда попросил прокуратуру и ФСБ найти девушку, пошутившую о мэре в интернете.ОбществоВласть Татарстан
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