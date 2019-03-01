Новые штрафы, изменения для перевозчиков и студентов: какие законы вступают в России в марте
В марте 2019 года в России вступают в силу ряд новых законов и правил для коммерческих компаний.
- С 1 марта в России введена обязательная маркировка табачных изделий, фотокамер, духов, туалетной воды, а также ряда предметов одежды и шин и покрышек. С помощью данного метода власти будут следить за движением товаров, чтобы защитить покупателей от подделок. Также планируется снижение доли контрафакта на табачном рынке.
- С 1 марта в Москве появится штраф в размере 1 тысячи рублей для водителей за нарушение так называемой «вафельной разметки». Фиксировать правонарушение будут камеры наружного наблюдения.
- С 1 марта изменились требования к студенческим общежитиям. Так, вводятся новые правила, которые касаются уборки санузлов и душевых, а также проживания в жилых комнатах. Кроме того, новый ГОСТ предусматривает обеспечение студентов утюгами, гладильными досками и фенами.
- В России вступил закон о возврате лицензирования автобусных перевозок. Документ необходимо получить в течение четырех месяцев. При этом мера не коснется перевозок на служебном транспорте, в том числе автобусов пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции и так далее.
- С 1 марта изменится страховка для сельхозпроизводителей в России. По новым правилам выплата будет полагаться по обязательной безусловной франшизе в размере от 10% до 50%.
- С 1 марта вводятся новые требования к диспетчерским службам. Теперь УК и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблюдать временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций.
- Минпромторг РФ возобновляет соцпрограммы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они распространятся на машины, сделанные в России, стоимостью до 1 млн рублей. Льгота полагается для семей с двумя и более детьми, покупающими автомобиль впервые.
- С 28 марта автоматические комплексы фотовидеофиксации ПДД начнут регистрировать нарушения на ж/д переездах.
- С 28 марта живущие за рубежом россияне смогут стать участниками добровольного переселения соотечественников в рамках программы «Дальневосточный гектар». На данный момент участниками программы стали более 73 тысяч граждан.
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