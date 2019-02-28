Новости промышленности

10:21 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

БСК сообщила об окончательном присоединении Red umbrella group к ТД «Башхим»

21:31, 28.02.2019
БСК сообщила об окончательном присоединении Red umbrella group к ТД «Башхим»
Фото: fas.gov.ru

Башкирская содовая компания (БСК) сообщила о ликвидации своей 100%-ной «дочки» ООО «Ред Амбрелла групп». Компания была присоединена к ТД «Башхим».

Запись о ликвидации внесена в реестр 28 февраля, говорится в сообщении БСК.

Напомним, что Red umbrella занималась продажей чистящих средств, производимых «Содой». ТД «Башхим» же также является сбытовой «дочкой» БСК. О планах объединить две компании сообщалось еще осенью 2018 года.

ПромышленностьБизнес Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров