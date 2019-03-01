Минобороны: современные зенитные комплексы С-500 появятся в российских войсках в ближайшее время

Новейшие зенитные ракетные системы С-500 должны поступить в российские войска в ближайшее время.

Первая группа офицеров в 2019 году завершит обучение по работе с комплексами, после чего Минобороны будет ожидать поступления ЗКР на вооружение, пишет газета «Красная звезда».

По словам начальника Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова, военные обучаются по программам работы с комплексами С-500 в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Возможная эксплуатация — 25 лет.

Напомним, во время прошлогодних испытаний С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 км, что почти на 80 км больше, чем в ходе предыдущих тестов.