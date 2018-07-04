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Россия проводит испытания новой системы ПВО С-500 — СМИ

07:28, 04.07.2018
Россия проводит испытания новой системы ПВО С-500 — СМИ
Фото: mil.ru

В России проходят испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей». Новое поколение систем ПВО сможет работать на больших высотах, включая ближний космос.

«Предварительные испытания действительно ведутся», — приводит «Интерфакс» слова источника.

В настоящее время в Вооруженные силы России поступает система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф».

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия провела испытания системы ПВО нового поколения С-500. При этом система С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 км, что почти на 80 км больше, чем в ходе предыдущих тестов.

ПромышленностьОПК
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