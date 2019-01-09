Совместное предприятие Renault и «Ростеха» стало единственным акционером АвтоВАЗа

Компания Alliance Rostec Auto из Нидерландов стала единственным акционером АвтоВАЗа.

По состоянию на 31 декабря компания, которая является совместным предприятием Renault и «Ростеха», владеет 100% акций АвтоВАЗа. На конец сентября показатель составлял 96,64% акций, пишет RNS.

Ранее сообщалось, что в 2018 году АвтоВАЗ, по предварительным данным, реализовал на российском рынке около 360 тыс. автомобилей Lada. Это примерно на 15% больше по сравнению с прошлым годом.