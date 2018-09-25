Чемезов рассказал о делистинге АвтоВАЗа

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что АвтоВАЗ планирует провести делистинг акций после выкупа доли миноритариев компании.



«Делистинг будет. Вы знаете, сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать», — цитирует «Прайм» Чемезова.

Напомним, акции компании торгуются на Московской бирже.

Ранее Чемезов с рабочей поездкой посетил Татарстан, где совместно с президентом РТ открыл центр специального машиностроения на заводе POZIS в Зеленодольске. Инвестиции в центр превысили 4 млрд рублей.