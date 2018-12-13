Суд отложил рассмотрение спора «Татнефти» и Украины на $144 млн до 28 февраля

Арбитражный суд Ставропольского края в четверг отложил заседание по делу «Татнефти» к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда до 28 февраля.

Представитель Украины в ходе заседания заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела, поскольку украинской стороне необходимо дополнительное время для организации юридического представительства санатория имени Семашко в судебном заседании. Ходатайство было удовлетворено.



Как отмечает «Интерфакс», представители «Татнефти» были против переноса рассмотрения судебного разбирательства.



«Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.



На прошлом заседании, которое состоялось в конце октября, Арбитражный суд Ставропольского края привлек к делу в качестве третьего лица представителей санатория имени Семашко, который находится на Ставрополье и принадлежит Украине. Рассмотрение иска «Татнефти» к Украине по взысканию долга в $144 млн было отложено до 13 декабря.