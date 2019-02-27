Новые санкции США предполагают меры в отношении 24 сотрудников ФСБ

Новый законопроект о санкциях США в отношении России среди прочего предлагает меры в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности. Предполагается, что все они причастны к инциденту в Керченском проливе.

«Президент должен ввести санкции в отношении не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не попали под санкции США ранее даты вступления в силу», — цитирует тест документа «Интерфакс».

Санкции предлагается ввести не позднее, чем через 90 дней после даты вступления в силу этого законопроекта.

Напомним, что сегодня Вашингтон опубликовал текст законопроекта о новых санкциях. Он также предполагает меры в отношении ряда российских банков и топливно-энергетических проектов.