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Дональд Трамп и Ким Чен Ын завтра подпишут совместное соглашение

19:15, 27.02.2019
Дональд Трамп и Ким Чен Ын завтра подпишут совместное соглашение
Фото: commons.wikimedia.org

В Белом доме сообщили, что завтра президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын намерены подписать совместное соглашение.

Подписание начнется в 10.05 мск. Подробности о соглашении не раскрываются, пишет ТАСС.

Напомним, в столице Вьетнама Ханое сегодня стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Не исключается, что они продолжат встречу завтра.

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