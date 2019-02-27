Дональд Трамп и Ким Чен Ын завтра подпишут совместное соглашение

В Белом доме сообщили, что завтра президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын намерены подписать совместное соглашение.

Подписание начнется в 10.05 мск. Подробности о соглашении не раскрываются, пишет ТАСС.

Напомним, в столице Вьетнама Ханое сегодня стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Не исключается, что они продолжат встречу завтра.