Трамп прибыл во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Вьетнама Ханой на второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он пройдет 27—28 февраля.

Завтра Трамп сначала встретится с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Только после этого американский лидер встретится с Ким Чен Ыном, пишет «РИА Новости».

Напомним, что сегодня во Вьетнам также прибыл бронепоезд с главой КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер остановился на станции Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, где ему был оказан торжественный прием. После чего Ким Чен Ын пересел в автомобиль. Кортеж направился в столицу страны Ханой.